Circuit au sud de la Hallière Celles-sur-Plaine Vosges

Circuit au sud de la Hallière Adultes A pieds Facile

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit au sud de la Hallière 88110 Celles-sur-Plaine Vosges Grand Est

Durée : Distance : 3500.0 Tarif :

Circuit de randonnée en moyenne montagne

Scierie de la Hallière Celles-sur-Plaine

Distance 3,5 km pour 120 mètres de dénivelé.

Balisage rond bleu, croix de saint André rouge et croix jaune.

Facile

http://www.vosges-portes-alsace.fr/ +33 3 29 41 28 65

English :

Mid-mountain hiking trail

Scierie de la Hallière Celles-sur-Plaine

Distance: 3.5 km, ascent 120 m.

Markings: blue circle, red St. Andrew’s cross and yellow cross.

Deutsch :

Rundwanderung in einem Mittelgebirge

Sägewerk von La Hallière Celles-sur-Plaine

Entfernung: 3,5 km bei 120 m Höhenunterschied.

Markierung: blauer Kreis, rotes Andreaskreuz und gelbes Kreuz.

Italiano :

Sentiero di mezza montagna

Scierie de la Hallière Celles-sur-Plaine

Distanza: 3,5 km con un dislivello di 120 metri.

Segnaletica: cerchio blu, croce rossa di Sant’Andrea e croce gialla.

Español :

Sendero de media montaña

Scierie de la Hallière Celles-sur-Plaine

Distancia: 3,5 km con un desnivel de 120 metros.

Señalización: círculo azul, cruz roja de San Andrés y cruz amarilla.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-05 par Système d’information touristique Lorrain