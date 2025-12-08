Circuit au sud de la Hallière Celles-sur-Plaine Vosges
Circuit au sud de la Hallière Celles-sur-Plaine Vosges vendredi 1 mai 2026.
Circuit au sud de la Hallière Adultes A pieds Facile
Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit au sud de la Hallière 88110 Celles-sur-Plaine Vosges Grand Est
Durée : Distance : 3500.0 Tarif :
Circuit de randonnée en moyenne montagne
Scierie de la Hallière Celles-sur-Plaine
Distance 3,5 km pour 120 mètres de dénivelé.
Balisage rond bleu, croix de saint André rouge et croix jaune.
Facile
http://www.vosges-portes-alsace.fr/ +33 3 29 41 28 65
English :
Mid-mountain hiking trail
Scierie de la Hallière Celles-sur-Plaine
Distance: 3.5 km, ascent 120 m.
Markings: blue circle, red St. Andrew’s cross and yellow cross.
Deutsch :
Rundwanderung in einem Mittelgebirge
Sägewerk von La Hallière Celles-sur-Plaine
Entfernung: 3,5 km bei 120 m Höhenunterschied.
Markierung: blauer Kreis, rotes Andreaskreuz und gelbes Kreuz.
Italiano :
Sentiero di mezza montagna
Scierie de la Hallière Celles-sur-Plaine
Distanza: 3,5 km con un dislivello di 120 metri.
Segnaletica: cerchio blu, croce rossa di Sant’Andrea e croce gialla.
Español :
Sendero de media montaña
Scierie de la Hallière Celles-sur-Plaine
Distancia: 3,5 km con un desnivel de 120 metros.
Señalización: círculo azul, cruz roja de San Andrés y cruz amarilla.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-05 par Système d’information touristique Lorrain