Circuit audio Traces de Cerises 206 le Petit Fahys 70220 Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
Le circuit Traces de cerises vous emmène à la découverte de Fougerolles et de son histoire (distilleries, petit patrimoine, bâtiment remarquable…)
http://ecomusee-fougerolles.fr/ +33 3 84 49 52 50
English : Circuit audio Traces de Cerises
The Cherry Tracks tour takes you on a discovery of Fougerolles and its history (distilleries, small heritage, remarkable buildings, etc.)
Deutsch : Circuit audio Traces de Cerises
Der Rundgang Kirschspuren führt Sie auf eine Entdeckungsreise durch Fougerolles und seine Geschichte (Brennereien, kleines Kulturerbe, bemerkenswerte Gebäude usw.)
Italiano :
Il tour Traces de cerises vi porta alla scoperta di Fougerolles e della sua storia (distillerie, piccoli patrimoni, edifici notevoli, ecc.)
Español :
El recorrido Traces de cerises le lleva a descubrir Fougerolles y su historia (destilerías, pequeño patrimonio, edificios notables, etc.)
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-19 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data