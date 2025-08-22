Circuit audio Traces de Cerises

Circuit audio Traces de Cerises 206 le Petit Fahys 70220 Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Le circuit Traces de cerises vous emmène à la découverte de Fougerolles et de son histoire (distilleries, petit patrimoine, bâtiment remarquable…)

http://ecomusee-fougerolles.fr/ +33 3 84 49 52 50

English : Circuit audio Traces de Cerises

The Cherry Tracks tour takes you on a discovery of Fougerolles and its history (distilleries, small heritage, remarkable buildings, etc.)

Deutsch : Circuit audio Traces de Cerises

Der Rundgang Kirschspuren führt Sie auf eine Entdeckungsreise durch Fougerolles und seine Geschichte (Brennereien, kleines Kulturerbe, bemerkenswerte Gebäude usw.)

Italiano :

Il tour Traces de cerises vi porta alla scoperta di Fougerolles e della sua storia (distillerie, piccoli patrimoni, edifici notevoli, ecc.)

Español :

El recorrido Traces de cerises le lleva a descubrir Fougerolles y su historia (destilerías, pequeño patrimonio, edificios notables, etc.)

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-19 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data