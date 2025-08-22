Circuit auto L’eau dans tous ses états du mystère à la réalité Issoire Puy-de-Dôme
Circuit auto L’eau dans tous ses états du mystère à la réalité Issoire Puy-de-Dôme vendredi 1 mai 2026.
Circuit thématique L’eau dans tous ses états
Circuit thématique L’eau dans tous ses états 63500 Issoire Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes
Au cours de ce circuit de 130km, découvrez la rivière Allier, colonne vertébrale de l’Auvergne.
http://www.issoire-tourisme.com/ +33 4 73 89 15 90
English :
During this 130km circuit, discover the river Allier, the backbone of the Auvergne.
Deutsch :
Auf dieser 130 km langen Strecke entdecken Sie den Fluss Allier, das Rückgrat der Auvergne.
Italiano :
Durante questo tour di 130 km, scoprite il fiume Allier, spina dorsale dell’Alvernia.
Español :
Durante este recorrido de 130 km, descubra el río Allier, columna vertebral de Auvernia.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-23 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme