Circuit auto Palette d’édifices religieux nuancée d’art roman Issoire Puy-de-Dôme

Circuit thématique Palette d’art roman 63500 Issoire Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Au cours de ce circuit de 86km, découvrez le Pays d’Issoire, situé au sein d’un territoire parsemé d’édifices religieux.

English :

During this 86km circuit, discover the Pays d’Issoire, located in the heart of a territory dotted with religious buildings.

Deutsch :

Entdecken Sie auf dieser 86 km langen Strecke das Pays d’Issoire, das in einem von religiösen Gebäuden übersäten Gebiet liegt.

Italiano :

Durante questo tour di 86 km, scoprite il Pays d’Issoire, situato in una zona costellata di edifici religiosi.

Español :

Durante este recorrido de 86 km, descubra el Pays d’Issoire, situado en una zona salpicada de edificios religiosos.

