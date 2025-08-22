Circuit auto Palette d’édifices religieux nuancée d’art roman Issoire Puy-de-Dôme
Au cours de ce circuit de 86km, découvrez le Pays d’Issoire, situé au sein d’un territoire parsemé d’édifices religieux.
English :
During this 86km circuit, discover the Pays d’Issoire, located in the heart of a territory dotted with religious buildings.
Deutsch :
Entdecken Sie auf dieser 86 km langen Strecke das Pays d’Issoire, das in einem von religiösen Gebäuden übersäten Gebiet liegt.
Italiano :
Durante questo tour di 86 km, scoprite il Pays d’Issoire, situato in una zona costellata di edifici religiosi.
Español :
Durante este recorrido de 86 km, descubra el Pays d’Issoire, situado en una zona salpicada de edificios religiosos.
