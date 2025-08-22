Circuit auto Villages remarquables autour d’Issoire Issoire Puy-de-Dôme

Circuit thématique Villages remarquables autour d’Issoire

Circuit thématique Villages remarquables autour d’Issoire 63500 Issoire Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Au cours de ce circuit de 66km, découvrez le Pays d’Issoire et ses nombreux paysages.

English :

During this 66km circuit, discover the Pays d’Issoire and its numerous landscapes.

Deutsch :

Entdecken Sie auf dieser 66 km langen Strecke das Pays d’Issoire und seine zahlreichen Landschaften.

Italiano :

Durante questo tour di 66 km, scoprite la regione dell’Issoire e i suoi numerosi paesaggi.

Español :

Durante este recorrido de 66 km, descubra la región de Issoire y sus numerosos paisajes.

