CIRCUIT AUTOUR DE BOISSERON ESPACE VTT-FFC PAYS DE LUNEL Entre-Vignes Hérault

Site VTT-FFC CIRCUIT AUTOUR DE BOISSERON ESPACE VTT-FFC PAYS DE LUNEL Route de Vérargues 34400 Entre-Vignes Hérault Occitanie

Durée : 90 Distance : 1520.0 Tarif :

Au départ de Viavino, ce circuit parcours les coteaux de galets roulés et les marnes du nord de Saint-Christol. Il traverse Boisseron puis longe la Bénovie puis la garrigue boisseronnaise, offrant des paysages spectaculaires.

Facile

http://www.ot-paysdelunel.fr/ +33 4 67 71 01 37

English : CIRCUIT AUTOUR DE BOISSERON ESPACE VTT-FFC PAYS DE LUNEL

Deutsch : CIRCUIT AUTOUR DE BOISSERON ESPACE VTT-FFC PAYS DE LUNEL

Italiano :

Partendo da Viavino, questo itinerario segue i pendii di ciottoli e marne arrotolate a nord di Saint-Christol. Attraversa Boisseron e poi segue la Benovie e la macchia di Boisseron, offrendo uno scenario spettacolare.

Español : CIRCUIT AUTOUR DE BOISSERON ESPACE VTT-FFC PAYS DE LUNEL

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-01 par Hérault Tourisme