Circuit Autour de la Vallée de Brezons Pierrefort Cantal
Circuit Autour de la Vallée de Brezons Pierrefort Cantal vendredi 1 août 2025.
Circuit Autour de la Vallée de Brezons
Circuit Autour de la Vallée de Brezons 29, Avenue de Georges Pompidou 15230 Pierrefort Cantal Auvergne-Rhône-Alpes
Circuit en voiture de 3h et 64 km autour d’une de plus belles vallées glaciaires en auge d’Europe.
+33 4 71 23 38 04
English : Scenic car tour « Around the Valley of Brezons »
3 hours car trip (64 km) around one of the most beautiful glacial valley of Europe
Deutsch : Rundfahrt » Rund um das Tal von Brezons »
Autotour von 3 Stunden und 64 km rund um eines der schönsten Gletschertäler Europas
Italiano :
Un viaggio di 3 ore e 64 km intorno a una delle più belle valli glaciali d’Europa.
Español :
Un trayecto de 3 horas y 64 km alrededor de uno de los valles de valles glaciares más bellos de Europa.
