Circuit Autour de la Vallée de Brezons Pierrefort Cantal

Circuit Autour de la Vallée de Brezons 29, Avenue de Georges Pompidou 15230 Pierrefort Cantal Auvergne-Rhône-Alpes

Circuit en voiture de 3h et 64 km autour d’une de plus belles vallées glaciaires en auge d’Europe.

+33 4 71 23 38 04

English : Scenic car tour « Around the Valley of Brezons »

3 hours car trip (64 km) around one of the most beautiful glacial valley of Europe

Deutsch : Rundfahrt » Rund um das Tal von Brezons »

Autotour von 3 Stunden und 64 km rund um eines der schönsten Gletschertäler Europas

Italiano :

Un viaggio di 3 ore e 64 km intorno a una delle più belle valli glaciali d’Europa.

Español :

Un trayecto de 3 horas y 64 km alrededor de uno de los valles de valles glaciares más bellos de Europa.

