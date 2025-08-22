Circuit autour de Villefranche, sur la route des crêtes en Pierres Dorées Villefranche-sur-Saône Rhône
Circuit autour de Villefranche, sur la route des crêtes en Pierres Dorées Villefranche-sur-Saône Rhône vendredi 1 mai 2026.
Circuit autour de Villefranche, sur la route des crêtes en Pierres Dorées
Circuit autour de Villefranche, sur la route des crêtes en Pierres Dorées 69400 Villefranche-sur-Saône Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
https://www.beaujolais-tourisme.com/ +33 4 74 07 27 40
English : Circuit around Villefranche, on the Crest road, through the golden stones
Deutsch :
Italiano :
Español :
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-03 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme