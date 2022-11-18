Circuit « Autour du Lac de Sarrans » Paulhenc Cantal

Circuit « Autour du Lac de Sarrans » vendredi 1 août 2025.

Circuit « Autour du Lac de Sarrans »

Circuit « Autour du Lac de Sarrans » Départ église de Pauhenc 15230 Paulhenc Cantal Auvergne-Rhône-Alpes

Circuit touristique en voiture de3h et 64 km avec des points de vue exceptionnels sur les Gorges de la Truyère.

+33 4 71 23 38 04

English :

Touristic round trip on car of 64 km and 3 hours and with exceptional panoramic views

Deutsch :

Rundfahrt im Auto von ungefähr 3 Stunden und 64 km mit herrlichen Aussichtspunkten

Italiano :

Un tour di 3 ore e 64 km in auto con viste eccezionali sulle Gole della Truyère.

Español :

Un recorrido de 3 horas y 64 km en coche con vistas excepcionales de las Gargantas del Truyère.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-11-18 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme