Circuit Autour du Vignoble Farges-lès-Mâcon Saône-et-Loire

Circuit Autour du Vignoble A pieds Facile

Circuit Autour du Vignoble Parking de la Mairie 71700 Farges-lès-Mâcon Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 4700.0 Tarif :

Ce circuit permet de découvrir le terroir viticole de Farges-les-Mâcon et d’Uchizy avec tout au long du parcours des tables d’interprétation sur l’histoire de la vigne et ses spécificités.

English :

This circuit allows you to discover the wine-growing area of Farges-les-Mâcon and Uchizy with interpretation tables along the way on the history of the vine and its specificities.

Deutsch :

Auf diesem Rundweg können Sie das Weinbaugebiet von Farges-les-Mâcon und Uchizy entdecken. Entlang des Weges befinden sich Tafeln mit Informationen zur Geschichte des Weinbaus und seinen Besonderheiten.

Italiano :

Questo circuito permette di scoprire la zona vitivinicola di Farges-les-Mâcon e Uchizy con tabelle di interpretazione lungo il percorso sulla storia della vite e le sue specificità.

Español :

Este circuito permite descubrir la zona vitícola de Farges-les-Mâcon y Uchizy con mesas de interpretación a lo largo del recorrido sobre la historia de la vid y sus especificidades.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-11-15 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data