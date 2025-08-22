Circuit Balade entre vignes et bois PR 25 Gibourne Gibourne Charente-Maritime

Circuit Balade entre vignes et bois PR 25 Gibourne

Circuit Balade entre vignes et bois PR 25 Gibourne 16 rue de la mairie 17160 Gibourne Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Situé sur un coteau dominant la petite vallée de la Nie, Gibourne est le point de départ de cette belle balade entre vignes et bois.

https://valsdesaintonge.loopi-velo.fr/parcours/a-pied/1f955637-c9d2-44ed-b9e9-c1c20ac724c4/circuit-balade-entre-vignes-et-bois-pr-25-gibourne +33 5 46 26 33 88

English :

Situated on a hillside overlooking the small valley of the Nie, Gibourne is the starting point for this beautiful walk through vineyards and woods.

Deutsch :

Gibourne liegt auf einem Hügel über dem kleinen Tal des Nie und ist der Ausgangspunkt für diese schöne Wanderung zwischen Weinbergen und Wäldern.

Italiano :

Situata su una collina che domina la piccola valle della Nie, Gibourne è il punto di partenza di questa bella passeggiata tra vigneti e boschi.

Español :

Situado en una ladera que domina el pequeño valle del Nie, Gibourne es el punto de partida de este hermoso paseo entre viñedos y bosques.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-05-07 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme