Circuit Balades & découvertes nature

Circuit libre de 18 km réalisable en voiture ou à vélo autour du lac d’Aiguebelette, à la découverte des côtes sauvages du lac, ses îles, marais, roselières…

http://www.lac-aiguebelette.com/ +33 4 79 36 00 02

English : “Walks and nature discoveries” itinerary

Drive or cycle round this 18 km itinerary around Lac d’Aiguebelette, discovering the lake’s wild shoreline, its islands, marshes, reed beds…

Deutsch :

Freie Tour von 18 km, die mit dem Auto oder Fahrrad rund um den See von Aiguebelette durchgeführt werden kann. Entdecken Sie die wilden Küsten des Sees, seine Inseln, Sümpfe, Schilfgebiete…

Italiano :

Un circuito gratuito di 18 km intorno al lago di Aiguebelette, in auto o in bicicletta, per scoprire le rive selvagge del lago, le sue isole, le paludi, i canneti…

Español :

Un circuito gratuito de 18 km alrededor del lago de Aiguebelette, en coche o en bicicleta, para descubrir las orillas salvajes del lago, sus islas, marismas, cañaverales…

