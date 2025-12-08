Circuit baludik l’épreuve du grand cerf Vensat Puy-de-Dôme

Circuit baludik l’épreuve du grand cerf

Circuit baludik l’épreuve du grand cerf Rue de la Croix Mandet (table de pique-nique) 63260 Vensat Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

La communauté de communes Plaine Limagne te propose ce parcours interactif à la découverte de Vensat et son patrimoine.

https://baludik.fr/parcours/5201-lepreuve-du-grand-cerf/ +33 4 73 86 89 80

English :

The Plaine Limagne community of communes offers you this interactive trail to discover Vensat and its heritage.

Deutsch :

Die Communauté de communes Plaine Limagne bietet dir diesen interaktiven Rundgang an, um Vensat und sein Kulturerbe zu entdecken.

Italiano :

La Comunità dei Comuni della Plaine Limagne vi propone questo percorso interattivo per scoprire Vensat e il suo patrimonio.

Español :

La Mancomunidad de Municipios de la Plaine Limagne le propone este recorrido interactivo para descubrir Vensat y su patrimonio.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-26 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme