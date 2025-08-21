Circuit Bano de Biau Najac Aveyron
Circuit Bano de Biau Najac Aveyron vendredi 1 mai 2026.
Circuit Bano de Biau
Circuit Bano de Biau 12270 Najac Aveyron Occitanie
Durée : Distance : Tarif :
Ce parcours vous guidera sur une partie de la vallée de l’Aveyron assez sauvage.
English :
This route will guide you on a part of the valley of the Aveyron rather wild.
Deutsch :
Dieser Weg führt Sie durch einen recht wilden Teil des Aveyron-Tals.
Italiano :
Questo percorso vi guiderà attraverso una parte piuttosto selvaggia della valle dell’Aveyron.
Español :
Esta ruta le guiará por una parte bastante salvaje del valle del Aveyron.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2019-07-19 par ADT Aveyron