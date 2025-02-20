CIRCUIT BLEU 21 ESPACE VTT-FFC SALVETAT / HAUT LANGUEDOC Cambon-et-Salvergues Hérault

CIRCUIT BLEU 21 ESPACE VTT-FFC SALVETAT / HAUT LANGUEDOC En VTT Facile

Site VTT-FFC CIRCUIT BLEU 21 ESPACE VTT-FFC SALVETAT / HAUT LANGUEDOC Mairie 34330 Cambon-et-Salvergues Hérault Occitanie

Durée : 35 Distance : 600.0 Tarif :

Après la traversée du village de Cambon, une montée vous amènera au-dessus du hameau

de Rieugrand. Faire attention au retour vers Cambon descentes techniques, le long de sentiers boisés.

A voir village de Cambon -Agout.

Facile

+33 4 11 95 08 07

Italiano :

Dopo aver attraversato il villaggio di Cambon, una salita vi porterà sopra la frazione di

di Rieugrand. Attenzione al ritorno a Cambon: discese tecniche, lungo sentieri boscosi.

Da vedere: villaggio di Cambon-Agout.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-20 par Hérault Tourisme