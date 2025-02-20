CIRCUIT BLEU 21 ESPACE VTT-FFC SALVETAT / HAUT LANGUEDOC Cambon-et-Salvergues Hérault
CIRCUIT BLEU 21 ESPACE VTT-FFC SALVETAT / HAUT LANGUEDOC Cambon-et-Salvergues Hérault vendredi 1 août 2025.
CIRCUIT BLEU 21 ESPACE VTT-FFC SALVETAT / HAUT LANGUEDOC En VTT Facile
Site VTT-FFC CIRCUIT BLEU 21 ESPACE VTT-FFC SALVETAT / HAUT LANGUEDOC Mairie 34330 Cambon-et-Salvergues Hérault Occitanie
Durée : 35 Distance : 600.0 Tarif :
Après la traversée du village de Cambon, une montée vous amènera au-dessus du hameau
de Rieugrand. Faire attention au retour vers Cambon descentes techniques, le long de sentiers boisés.
A voir village de Cambon -Agout.
Facile
+33 4 11 95 08 07
English : CIRCUIT BLEU 21 ESPACE VTT-FFC SALVETAT / HAUT LANGUEDOC
Après la traversée du village de Cambon, une montée vous amènera au-dessus du hameau
de Rieugrand. Faire attention au retour vers Cambon descentes techniques, le long de sentiers boisés.
A voir village de Cambon -Agout.
Deutsch : CIRCUIT BLEU 21 ESPACE VTT-FFC SALVETAT / HAUT LANGUEDOC
Après la traversée du village de Cambon, une montée vous amènera au-dessus du hameau
de Rieugrand. Faire attention au retour vers Cambon descentes techniques, le long de sentiers boisés.
A voir village de Cambon -Agout.
Italiano :
Dopo aver attraversato il villaggio di Cambon, una salita vi porterà sopra la frazione di
di Rieugrand. Attenzione al ritorno a Cambon: discese tecniche, lungo sentieri boscosi.
Da vedere: villaggio di Cambon-Agout.
Español : CIRCUIT BLEU 21 ESPACE VTT-FFC SALVETAT / HAUT LANGUEDOC
Après la traversée du village de Cambon, une montée vous amènera au-dessus du hameau
de Rieugrand. Faire attention au retour vers Cambon descentes techniques, le long de sentiers boisés.
A voir village de Cambon -Agout.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-20 par Hérault Tourisme