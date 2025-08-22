Circuit bleu Le Grez Le Grez Sarthe

Circuit bleu Le Grez

Circuit bleu Le Grez 72140 Le Grez Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 3700.0 Tarif :

Venez découvrir ce petit village sympathique du Grez, le nom de cette commune provient de la nature du sol (Le Grès), qui vous offrira de nombreux points de vue sur la campagne et la forêt de Sillé.

http://www.destinationcoco.com/

English :

Come and discover the friendly little village of Le Grez, named after the nature of the soil (Le Grès), with its many views over the countryside and the Sillé forest.

Deutsch :

Entdecken Sie dieses sympathische kleine Dorf Le Grez. Der Name dieser Gemeinde leitet sich von der Bodenbeschaffenheit (Le Grès) ab und bietet Ihnen zahlreiche Aussichtspunkte auf die Landschaft und den Wald von Sillé.

Italiano :

Venite a scoprire l’accogliente paesino di Le Grez, che prende il nome dalla natura del terreno (Le Grès), con le sue numerose viste sulla campagna e sulla foresta del Sillé.

Español :

Venga a descubrir este acogedor pueblecito de Le Grez, llamado así por la naturaleza del suelo (Le Grès), con sus numerosas vistas sobre el campo y el bosque de Sillé.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-18 par eSPRIT Pays de la Loire