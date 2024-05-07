Circuit bois et vignes PR 20 Macqueville Macqueville Charente-Maritime
Circuit bois et vignes PR 20 Macqueville Macqueville Charente-Maritime vendredi 1 août 2025.
Circuit bois et vignes PR 20 Macqueville
Circuit bois et vignes PR 20 Macqueville Église 17490 Macqueville Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : Tarif :
Après avoir admiré l’église romane partons sur les chemins des vignes, bois et cultures de Macqueville.
https://valsdesaintonge.loopi-velo.fr/parcours/a-pied/7de7e944-0b5a-4a6c-81d5-f2ccc0b205d5/circuit-bois-et-vignes-pr-20-macqueville +33 5 46 26 64 99
English :
After admiring the Romanesque church, let’s set off along the paths through the vineyards, woods and crops of Macqueville.
Deutsch :
Nachdem wir die romanische Kirche bewundert haben, machen wir uns auf den Weg durch die Weinberge, Wälder und Felder von Macqueville.
Italiano :
Dopo aver ammirato la chiesa romanica, ci incamminiamo lungo i sentieri tra i vigneti, i boschi e le coltivazioni di Macqueville.
Español :
Tras admirar la iglesia románica, partamos por los senderos que atraviesan los viñedos, bosques y cultivos de Macqueville.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-05-07 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme