Circuit Bois Giffard PR 12 Saleignes Saleignes Charente-Maritime

Circuit Bois Giffard PR 12 Saleignes 5 rue de la Mairie 17510 Saleignes Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Tout comme la forêt d’Aulnay celle de Chef-Boutonne s’étend sur les deux départements de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres. Les chevreuils y sont abondants, les sangliers y tiennent leurs quartiers et les cerfs y prospèrent.

English :

Like the Aulnay forest, the Chef-Boutonne forest stretches across the two départements of Charente-Maritime and Deux-Sèvres. Roe deer are abundant, wild boar have their quarters here and deer thrive.

Deutsch :

Wie der Wald von Aulnay erstreckt sich auch der Wald von Chef-Boutonne über die beiden Departements Charente-Maritime und Deux-Sèvres. Hier gibt es viele Rehe, Wildschweine und Hirsche.

Italiano :

Come la foresta di Aulnay, la foresta di Chef-Boutonne si estende tra i due dipartimenti di Charente-Maritime e Deux-Sèvres. I caprioli sono abbondanti, i cinghiali hanno i loro alloggi qui e i cervi prosperano.

Español :

Al igual que el bosque de Aulnay, el bosque de Chef-Boutonne se extiende por los dos departamentos de Charente-Maritime y Deux-Sèvres. Los corzos son abundantes, los jabalíes tienen aquí sus cuarteles y los ciervos prosperan.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-03 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme