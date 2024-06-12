Circuit Bourbonrama « L’âge d’or des ducs de Bourbon » Moulins Allier
Circuit Bourbonrama « L’âge d’or des ducs de Bourbon »
Circuit Bourbonrama « L’âge d’or des ducs de Bourbon » 03000 Moulins Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Itinéraire de 80 km au départ de Moulins à réaliser avec votre véhicule. L’application gratuite Izi Travel, à télécharger sur votre smartphone, vous guidera tout au long de ce parcours.
https://izi.travel/fr/4499-pays-bourbon-l-age-d-or-des-ducs-de-bourbon-le-mecenat-artistique/fr +33 4 70 44 14 14
English :
80 km itinerary starting from Moulins, with your own vehicle. The free Izi Travel app, which you can download onto your smartphone, will guide you along the route.
Deutsch :
Eine 80 km lange Strecke von Moulins aus, die Sie mit Ihrem eigenen Fahrzeug zurücklegen können. Die kostenlose App Izi Travel, die Sie auf Ihr Smartphone herunterladen können, führt Sie durch diese Strecke.
Italiano :
Un itinerario di 80 km da Moulins da percorrere con il proprio veicolo. L’applicazione gratuita Izi Travel, scaricabile sul vostro smartphone, vi guiderà lungo il percorso.
Español :
Un itinerario de 80 km desde Moulins para completar en tu propio vehículo. La aplicación gratuita Izi Travel, que puedes descargar en tu smartphone, te guiará a lo largo de la ruta.
