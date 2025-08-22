Circuit Bourbonrama « Les bourbons et l’église » Souvigny Allier
Itinéraire de 60 km au départ de Souvigny à réaliser avec votre véhicule. L’application gratuite Izi Travel, à télécharger sur votre smartphone, vous guidera tout au long de ce parcours.
https://izi.travel/fr/a0d3-pays-bourbon-les-bourbons-et-l-eglise/fr +33 4 70 44 14 14
English :
60 km itinerary starting from Souvigny, to be completed with your own vehicle. The free Izi Travel app, which you can download onto your smartphone, will guide you along the route.
Deutsch :
Eine 60 km lange Strecke von Souvigny aus, die Sie mit Ihrem eigenen Fahrzeug zurücklegen können. Die kostenlose App Izi Travel, die Sie auf Ihr Smartphone herunterladen können, führt Sie durch diese Strecke.
Italiano :
Un itinerario di 60 km da Souvigny con il proprio veicolo. L’applicazione gratuita Izi Travel, scaricabile sul vostro smartphone, vi guiderà lungo il percorso.
Español :
Un itinerario de 60 km desde Souvigny en tu propio vehículo. La aplicación gratuita Izi Travel, que puedes descargar en tu smartphone, te guiará a lo largo de la ruta.
