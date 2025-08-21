Circuit centre ville Loriol Loriol-sur-Drôme Drôme

Circuit centre ville Loriol

Le parcours proposé va vous permettre de découvrir ou de redécouvrir Loriol. Une promenade qui se fera le nez en l’air, à la recherche des vestiges d’autrefois, fenêtres à meneaux, encadrements de pierres, accolades, blasons…

English :

The proposed route will enable you to discover or rediscover Loriol. A walk with your nose in the air, in search of the vestiges of yesteryear: mullioned windows, stone frames, braces, coats of arms…

Deutsch :

Der vorgeschlagene Rundgang ermöglicht es Ihnen, Loriol zu entdecken oder wiederzuentdecken. Ein Spaziergang, bei dem Sie die Nase in die Luft strecken und nach Überresten aus der Vergangenheit suchen werden: Sprossenfenster, Steineinfassungen, Akkoladen, Wappen…

Italiano :

L’itinerario proposto vi permetterà di scoprire o riscoprire Loriol. Una passeggiata che si svolgerà con il naso per aria, alla ricerca delle vestigia del passato, bifore, cornici in pietra, bretelle, stemmi?

Español :

La ruta propuesta le permitirá descubrir o redescubrir Loriol. Un paseo que se realizará con la nariz al aire, en busca de los vestigios del pasado, ventanas con parteluz, marcos de piedra, tirantes, escudos..

