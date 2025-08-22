Circuit chemins de mémoire n°10 au Val Dunois Doulcon Meuse

Circuit chemins de mémoire n°10 au Val Dunois Adultes Voiture Difficulté moyenne

Circuit chemins de mémoire n°10 au Val Dunois 55110 Doulcon Meuse Grand Est

Durée : 240 Distance : 108800.0 Tarif :

Fleuve, canal, lac ou étangs, l’eau y est omniprésente. Traversée par le fleuve Meuse, le Val Dunois a une histoire très riche et dispose d’un patrimoine exceptionnel. Auparavant, centre de logistique important, le Val Dunois nous dévoilent aujourd’hui ses sublimes paysages et ses secrets de guerre tout en vous offrant de nombreuses activités de loisirs.

Difficulté moyenne

English :

River, canal, lake or ponds, water is omnipresent. Crossed by the river Meuse, the Val Dunois has a very rich history and an exceptional heritage. Formerly an important logistics centre, the Val Dunois today reveals its sublime landscapes and its war secrets while offering you many leisure activities.

Deutsch :

Fluss, Kanal, See oder Teiche Wasser ist hier allgegenwärtig. Das Val Dunois, das von der Maas durchquert wird, hat eine sehr reiche Geschichte und verfügt über ein außergewöhnliches Kulturerbe. Früher war das Val Dunois ein wichtiges Logistikzentrum, heute enthüllt es uns seine erhabenen Landschaften und Kriegsgeheimnisse und bietet Ihnen gleichzeitig zahlreiche Freizeitaktivitäten.

Italiano :

Fiume, canale, lago o stagno, l’acqua è onnipresente. Attraversata dal fiume Mosa, la Val Dunois ha una storia molto ricca e un patrimonio eccezionale. Un tempo importante centro logistico, la Val Dunois rivela oggi i suoi paesaggi sublimi e i suoi segreti di guerra, offrendo numerose attività per il tempo libero.

Español :

Río, canal, lago o estanque, el agua es omnipresente. Atravesado por el río Mosa, el Val Dunois tiene una historia muy rica y un patrimonio excepcional. Antiguo centro logístico, el Val Dunois revela hoy sus sublimes paisajes y sus secretos de guerra, al tiempo que le ofrece numerosas actividades de ocio.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-02 par Système d’information touristique Lorrain