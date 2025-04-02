Circuit chemins de mémoire n°9 Val Dunois et Stenay Dun-sur-Meuse Meuse

Circuit chemins de mémoire n°9 Val Dunois et Stenay Dun-sur-Meuse Meuse vendredi 1 août 2025.

Durée : 240 Distance : 43600.0 Tarif :

Au travers des magnifiques villages du Val Dunois et de Stenay et au fil de l’eau, vous pourrez découvrir les monuments commémoratifs qui constituent autant de témoignages de l’identité de la région.

Au détour des sites historiques, vous pourrez aussi admirer les paysages verdoyants au bord du fleuve ainsi que le patrimoine exceptionnel et bien d’autres choses.

English :

Through the magnificent villages of Val Dunois and Stenay and along the water, you can discover the memorials which are so many testimonies of the identity of the region.

At the bend in the historic sites, you can also admire the green landscapes along the river as well as the exceptional heritage and much more.

Deutsch :

Durch die wunderschönen Dörfer Val Dunois und Stenay und entlang des Flusses können Sie die Gedenkstätten entdecken, die allesamt Zeugnisse der Identität der Region sind.

Auf dem Weg zu den historischen Stätten können Sie auch die grünen Landschaften am Flussufer sowie das außergewöhnliche Kulturerbe und vieles mehr bewundern.

Italiano :

Attraverso gli splendidi villaggi di Val Dunois e Stenay e lungo il fiume, si possono scoprire i monumenti commemorativi che sono tante testimonianze dell’identità della regione.

Lungo il percorso, potrete anche ammirare i verdi paesaggi lungo il fiume, l’eccezionale patrimonio e molto altro ancora.

Español :

A través de los bellos pueblos de Val Dunois y Stenay y a lo largo del río, podrá descubrir los monumentos conmemorativos que son otros tantos testimonios de la identidad de la región.

A lo largo del camino, también podrá admirar los verdes paisajes a lo largo del río, el excepcional patrimonio y mucho más.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-02 par Système d’information touristique Lorrain