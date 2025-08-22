Circuit Clovis Mercin-et-Vaux Aisne

Circuit Clovis En VTT

Circuit Clovis De Mercin-et-Vaux chemin du Voiron 02200 Mercin-et-Vaux Aisne Hauts-de-France

Durée : Distance : Tarif :

Ce circuit physique peut être parcouru par des vététistes en bonne condition, y compris par temps humide. La vallon encaissé du ru de Pernant, affluent de l’Aisne, est dominé par un beau château du XVe siècle. Sur ambleny, doté d’un solide donjon roman, plane la légende de saint Martin, qui aurait traversé le ru de Retz d’un bond de cheval.

English :

This physical circuit can be ridden by mountain bikers in good condition, even in wet weather. The deep valley of the ru de Pernant, a tributary of the Aisne, is dominated by a beautiful 15th century castle. On Ambleny, endowed with a solid Romanesque keep, hovers the legend of Saint Martin, who would have crossed the ru of Retz with a horse leap.

Deutsch :

Diese physische Tour kann von Mountainbikern mit guter Kondition auch bei feuchtem Wetter bewältigt werden. Das tief eingeschnittene Tal des Ru de Pernant, eines Nebenflusses der Aisne, wird von einem schönen Schloss aus dem 15. Jahrhundert beherrscht. Über ambleny, das mit einem soliden romanischen Bergfried ausgestattet ist, schwebt die Legende von St. Martin, der den ru de Retz mit einem Sprung seines Pferdes überquert haben soll.

Italiano :

Questo circuito fisico può essere percorso da ciclisti in buone condizioni, anche in caso di pioggia. La ripida valle del ru de Pernant, affluente dell’Aisne, è dominata da un bellissimo castello del XV secolo. La leggenda di San Martino, che si dice abbia attraversato la Ru de Retz con un balzo del suo cavallo, aleggia su Ambleny, che ha un solido torrione romanico.

Español :

Este circuito físico puede ser recorrido por ciclistas en buenas condiciones, incluso con tiempo húmedo. El escarpado valle del ru de Pernant, afluente del Aisne, está dominado por un hermoso castillo del siglo XV. La leyenda de San Martín, del que se dice que cruzó el Ru de Retz con un salto de su caballo, planea sobre Ambleny, que cuenta con una sólida torre del homenaje románica.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-09-06 par Agence Aisne Tourisme