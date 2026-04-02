Circuit commandant Nicolas: sur les pas des maquisards Mussy-sur-Seine Aube

Circuit commandant Nicolas: sur les pas des maquisards Facile

Circuit commandant Nicolas: sur les pas des maquisards 10250 Mussy-sur-Seine Aube Grand Est

Durée : Distance : 22500.0 Tarif :

Circuit Commandant Nicolas: sur les pas des maquisards 5h environ balisage: blanc et jaune, blanc et rouge. Marchez sur les traces des 850 maquisards qui ont vécu dans ce massif forestier pendant l’été 1944. En cours de route, découvrez le monumemnt du Maquis, qui rend hommage à ces combattants de l’ombre, et l’emplacement du Poste de Commandement jusqu’à la vaste offensive allemande des 2 et 3 août, qui donna lieu à de furieux combats. Situé à la frontière entre Bourgogne et Champagne, Mussy-sur-Seine est un surprenant village lové dans un méandre de la Seine. Ancienne résidence d’été des évêques de Langres, il conserve de nombreux témoins de son passé tumultueux, dont son impressionnante collégiale du XIIIème siècle qui abrite une statuaire remarquable. Son coeur de ville est un dédale de petites rues enchevêtrées où se cotoient de superbes maisons particulières et édifices publics anciens, comme un hôpital du XIIIème siècle et un grenier à sel du XIVème siècle. Le musée de la résistance rassemble de nombreux souvenirs de la Résistance. Cartes, vitrine du maquisard et affiches composent un ensemble évocateur de cet été de feu et de sang. (visite sur rendez-vous, s’adresser à l’Office de Tourisme: +33.25.38.42.08 ot.mussy@wanadoo.fr)

Facile

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English :

Circuit Commandant Nicolas: in the footsteps of the maquisards approx. 5 hrs markings: white and yellow, white and red. Walk in the footsteps of the 850 Maquis who lived in this forest massif during the summer of 1944. Along the way, discover the Maquis Monument, which pays tribute to these fighters in the shadows, and the site of the Command Post until the huge German offensive of August 2 and 3, which gave rise to furious fighting. On the border between Burgundy and Champagne, Mussy-sur-Seine is a surprising village nestled in a meander of the Seine. Once the summer residence of the bishops of Langres, it bears witness to its tumultuous past, including an impressive 13th-century collegiate church with remarkable statuary. The heart of the town is a maze of small, tangled streets where you’ll find superb private houses and ancient public buildings, such as a 13th-century hospital and a 14th-century salt granary. The Musée de la Résistance (Resistance Museum) houses a wealth of Resistance memorabilia. Maps, a maquisard showcase and posters all evoke that summer of fire and blood. (visits by appointment, contact the Tourist Office: +33.25.38.42.08 ot.mussy@wanadoo.fr)

Deutsch :

Rundweg Commandant Nicolas: Auf den Spuren der Maquisards ca. 5 Std. Markierung: weiß und gelb, weiß und rot. Wandern Sie auf den Spuren der 850 Maquisards, die im Sommer 1944 in diesem Waldmassiv lebten. Entdecken Sie unterwegs das Monument du Maquis, das diese Schattenkämpfer ehrt, und den Standort des Kommandopostens, der bis zur deutschen Großoffensive am 2. und 3. August, die zu erbitterten Kämpfen führte, in Betrieb war. Mussy-sur-Seine liegt an der Grenze zwischen Burgund und der Champagne und ist ein überraschendes Dorf, das sich in eine Flussschleife der Seine schmiegt. Als ehemalige Sommerresidenz der Bischöfe von Langres bewahrt es zahlreiche Zeugen seiner turbulenten Vergangenheit, darunter seine beeindruckende Stiftskirche aus dem 13. Jahrhundert, die eine bemerkenswerte Statue beherbergt. Der Stadtkern ist ein Labyrinth aus kleinen, verwinkelten Gassen, in denen sich prächtige Privathäuser und alte öffentliche Gebäude wie ein Krankenhaus aus dem 13. Jahrhundert und ein Salzspeicher aus dem 14. Das Widerstandsmuseum sammelt zahlreiche Erinnerungsstücke aus der Zeit des Widerstands. Karten, die Vitrine des Maquisard und Plakate bilden ein Ensemble, das an diesen Sommer des Feuers und des Blutes erinnert (Besichtigung nach Vereinbarung, wenden Sie sich an das Fremdenverkehrsamt: +33.25.38.42.08 ot.mussy@wanadoo.fr)

Italiano :

Sentiero del Commandant Nicolas: sulle tracce dei Maquis circa 5 ore segnalato in bianco e giallo, bianco e rosso. Camminate sulle tracce degli 850 Maquis che vivevano in questo massiccio forestale durante l’estate del 1944. Lungo il percorso, scoprite il Monumento Maquis, che rende omaggio a questi combattenti nell’ombra, e il luogo in cui si trovava il posto di comando fino alla grande offensiva tedesca del 2 e 3 agosto, che diede luogo a furiosi combattimenti. Situato al confine tra Borgogna e Champagne, Mussy-sur-Seine è un sorprendente villaggio incastonato in un meandro della Senna. Un tempo residenza estiva dei vescovi di Langres, è ancora testimone del suo passato tumultuoso, tra cui l’imponente chiesa collegiata del XIII secolo con la sua notevole statuaria. Il cuore della città è un labirinto di piccole e intricate strade dove si affiancano superbe case private e antichi edifici pubblici, tra cui un ospedale del XIII secolo e un deposito di sale del XIV secolo. Il Musée de la Résistance (Museo della Resistenza) ospita una grande quantità di cimeli della Resistenza. Mappe, una vetrina di maquisard e manifesti rievocano quell’estate di fuoco e sangue (visite solo su appuntamento, contattare l’Ufficio del Turismo: +33.25.38.42.08 ot.mussy@wanadoo.fr)

Español :

Sendero del Comandante Nicolas: tras las huellas de los maquis aprox. 5 horas señalizado en blanco y amarillo, blanco y rojo. Camine tras las huellas de los 850 maquis que vivieron en este macizo forestal durante el verano de 1944. Por el camino, descubra el Monumento a los Maquis, que rinde homenaje a estos combatientes en la sombra, y el emplazamiento del Puesto de Mando hasta la gran ofensiva alemana del 2 y 3 de agosto, que dio lugar a furiosos combates. Situado en la frontera entre Borgoña y Champaña, Mussy-sur-Seine es un sorprendente pueblo enclavado en un meandro del Sena. Antaño residencia de verano de los obispos de Langres, sigue siendo testigo de su tumultuoso pasado, como su impresionante colegiata del siglo XIII, con su notable estatuaria. El corazón de la ciudad es un laberinto de callejuelas enmarañadas donde se codean soberbias casas particulares y antiguos edificios públicos, entre ellos un hospital del siglo XIII y un almacén de sal del XIV. El Museo de la Resistencia alberga una gran cantidad de recuerdos de la Resistencia. Mapas, una vitrina de maquisards y carteles evocan aquel verano de fuego y sangre (visitas con cita previa, póngase en contacto con la Oficina de Turismo: +33.25.38.42.08 ot.mussy@wanadoo.fr)

Cet itinéraire a été mise à jour le 2015-07-06 par Aube en Champagne Attractivité