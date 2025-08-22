Circuit côteaux, vignes et bois PR 18 Massac Massac Charente-Maritime

Circuit côteaux, vignes et bois PR 18 Massac

Circuit côteaux, vignes et bois PR 18 Massac Salle des fêtes 17490 Massac Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

La colline de Beauvais-sur-Matha, toute proche, attire le regard mais partons à la découverte de celle qui domine Massac, village établi au bord du ruisseau le Briou.

https://valsdesaintonge.loopi-velo.fr/parcours/a-pied/d1376bb6-fc0e-4ff0-b1d0-b24a6d807e1e/circuit-coteaux-vignes-et-bois-pr-18-massac +33 5 46 26 11 60

English :

The nearby hill of Beauvais-sur-Matha is a real eye-catcher, but let’s explore the hill overlooking Massac, a village on the banks of the Briou stream.

Deutsch :

Der nahe gelegene Hügel von Beauvais-sur-Matha zieht die Blicke auf sich, aber machen wir uns auf den Weg, um den Hügel über Massac zu entdecken, einem Dorf, das sich am Ufer des Baches Briou angesiedelt hat.

Italiano :

La vicina collina di Beauvais-sur-Matha è una vera e propria attrazione, ma esploriamo la collina che domina Massac, un villaggio sulle rive del torrente Briou.

Español :

La cercana colina de Beauvais-sur-Matha atrae todas las miradas, pero exploremos la colina que domina Massac, un pueblo a orillas del arroyo Briou.

