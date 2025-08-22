Circuit court Les Sources Saint-Mard Charente-Maritime

Circuit court Les Sources

Circuit court Les Sources Rue du 6 septembre 1944 17700 Saint-Mard Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Le circuit court des Sources vous fait découvrir le village de Saint Mard, son moulin à huile et son église du XIème siècle, ainsi que celle de Breuil la Réorte.

https://aunis-sud.fr/je-decouvre-aunis-sud/a-deux-roues/les-circuits-velo/ +33 5 46 07 22 33

English :

The Sources short circuit takes in the village of Saint Mard, its oil mill and 11th-century church, as well as Breuil la Réorte.

Deutsch :

Auf dem kurzen Rundweg von Les Sources können Sie das Dorf Saint Mard, seine Ölmühle und seine Kirche aus dem 11. Jahrhundert sowie die Kirche von Breuil la Réorte entdecken.

Italiano :

Il percorso breve di Les Sources comprende il villaggio di Saint Mard, il suo frantoio e la chiesa dell’XI secolo, nonché Breuil la Réorte.

Español :

La ruta corta de Les Sources pasa por el pueblo de Saint Mard, su molino de aceite y su iglesia del siglo XI, así como por Breuil la Réorte.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-05-03 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme