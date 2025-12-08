Circuit Croq’vélo Molsheim-Meistratzheim Molsheim Bas-Rhin
Circuit Croq’vélo Molsheim-Meistratzheim Molsheim Bas-Rhin vendredi 1 mai 2026.
Circuit Croq’vélo Molsheim-Meistratzheim
Circuit Croq’vélo Molsheim-Meistratzheim 19 place de l’Hôtel de Ville 67120 Molsheim Bas-Rhin Grand Est
Durée : 240 Distance : 44900.0 Tarif :
Circuit vélo qui va relier le canal de la Bruche vers les vignobles et la plaine d’Alsace. Des vignerons aux producteurs de foie gras et de choucroute, il va falloir choisir quoi déguster en chemin.
http://www.ot-molsheim-mutzig.com/ +33 3 88 38 11 61
English :
Cycling tour from the Bruche canal to the vineyards and plain of Alsace. From winemakers to foie gras and sauerkraut producers, you’ll have to choose what to taste along the way.
Deutsch :
Fahrradtour, die den Bruche-Kanal mit den Weinbergen und der elsässischen Ebene verbinden wird. Von den Winzern bis zu den Herstellern von Gänseleberpastete und Sauerkraut, Sie werden sich entscheiden müssen, was Sie unterwegs probieren wollen.
Italiano :
Un percorso ciclabile che collega il canale della Bruche con i vigneti e la pianura dell’Alsazia. Dai viticoltori ai produttori di foie gras e crauti, dovrete scegliere cosa assaggiare lungo il percorso.
Español :
Una ruta ciclista que une el canal de Bruche con los viñedos y la llanura de Alsacia. Desde viticultores hasta productores de foie gras y chucrut, tendrá que elegir qué degustar por el camino.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-19 par Système d’informations touristique Alsace