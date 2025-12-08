Circuit Croq’vélo Molsheim-Oberhaslach Molsheim Bas-Rhin

Circuit Croq’vélo Molsheim-Oberhaslach

Circuit Croq’vélo Molsheim-Oberhaslach 19 place de l’Hôtel de Ville 67120 Molsheim Bas-Rhin Grand Est

Durée : 480 Distance : 60580.0 Tarif :

Circuit qui part du village viticole Molsheim vers les villages de la vallée de la Bruche en passant près de la cascade du Nideck.

http://www.ot-molsheim-mutzig.com/ +33 3 88 38 11 61

English :

From the wine-growing village of Molsheim to the villages of the Bruche valley, passing near the Nideck waterfall.

Deutsch :

Rundweg, der vom Weindorf Molsheim zu den Dörfern im Bruche-Tal führt und am Nideck-Wasserfall vorbeiführt.

Italiano :

Un percorso che dal villaggio vinicolo di Molsheim conduce ai villaggi della valle della Bruche, passando vicino alla cascata di Nideck.

Español :

Una ruta que lleva desde el pueblo vinícola de Molsheim hasta los pueblos del valle de Bruche, pasando cerca de la cascada de Nideck.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-19 par Système d’informations touristique Alsace