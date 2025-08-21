Circuit cyclable 6 Magné/Bessines/Niort Magné Deux-Sèvres

Circuit cyclable 6 Magné/Bessines/Niort Magné Nouvelle-Aquitaine

Circuit cyclable 6 Magné/Bessines/Niort Magné Deux-Sèvres vendredi 1 mai 2026.

Circuit cyclable 6 Magné/Bessines/Niort Vélo de route Difficulté moyenne

Circuit cyclable 6 Magné/Bessines/Niort 11 Rue du Grand Port 79460 Magné Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 26900.0 Tarif :

Difficulté moyenne

 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Circuit cyclable 6 Magné/Bessines/Niort

Deutsch : Circuit cyclable 6 Magné/Bessines/Niort

Italiano :

Español : Circuit cyclable 6 Magné/Bessines/Niort

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-26 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine