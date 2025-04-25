Circuit cyclo La Route des châteaux de la vallée Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Circuit cyclo La Route des châteaux de la vallée Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin vendredi 1 août 2025.

Parcourez la route des châteaux de la vallée de Kaysersberg à vélo sur une distance de 46km.

http://www.kaysersberg.com/ +33 3 89 78 22 78

English :

Ride your bike along the 46 km long castle route of the Kaysersberg valley.

Deutsch :

Fahren Sie mit dem Fahrrad auf der 46 km langen Route der Schlösser im Kaysersberger Tal.

Italiano :

Pedalate lungo il percorso di 46 km dei castelli della valle di Kaysersberg.

Español :

Recorra en bicicleta la ruta de 46 km de los castillos del valle de Kaysersberg.

