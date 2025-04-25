Circuit cyclo La Route des châteaux de la vallée Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin
Circuit cyclo La Route des châteaux de la vallée 39 rue du Général de Gaulle 68240 Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin Grand Est
Distance : 46000.0
Parcourez la route des châteaux de la vallée de Kaysersberg à vélo sur une distance de 46km.
http://www.kaysersberg.com/ +33 3 89 78 22 78
English :
Ride your bike along the 46 km long castle route of the Kaysersberg valley.
Deutsch :
Fahren Sie mit dem Fahrrad auf der 46 km langen Route der Schlösser im Kaysersberger Tal.
Italiano :
Pedalate lungo il percorso di 46 km dei castelli della valle di Kaysersberg.
Español :
Recorra en bicicleta la ruta de 46 km de los castillos del valle de Kaysersberg.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-25 par Système d’informations touristique Alsace