Circuit cyclosportif Échappée Caussenarde entre Larzac et Dourbie L’Hospitalet-du-Larzac Aveyron

Circuit cyclosportif Échappée Caussenarde entre Larzac et Dourbie
Circuit cyclosportif Échappée Caussenarde entre Larzac et Dourbie 12230 L’Hospitalet-du-Larzac Aveyron Occitanie
Une boucle technique et panoramique à travers le cœur du causse du Larzac, alternant montées régulières, descentes rapides et relances sur routes secondaires.
English :
A technical and panoramic loop through the heart of the Larzac causse, alternating regular climbs, rapid descents and restarts on secondary roads.
Deutsch :
Eine technische und panoramische Schleife durch das Herz der Causse du Larzac, mit regelmäßigen Steigungen, schnellen Abfahrten und Abwechslung auf Nebenstraßen.
Italiano :
Un anello tecnico e panoramico che attraversa il cuore della causse del Larzac, alternando salite regolari, discese rapide e tornanti su strade secondarie.
Español :
Un bucle técnico y panorámico por el corazón del Causse de Larzac, alternando subidas regulares, descensos rápidos y serpenteos por carreteras secundarias.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-20 par ADT Aveyron