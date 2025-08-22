Circuit de Balzac Balzac Charente

Circuit de Balzac

Circuit de Balzac Aire de pique-nique 16430 Balzac Charente Nouvelle-Aquitaine

A 10 mn d’Angoulême, surplombant un large méandre de la Charente et son affluent l’Argence, Balzac doit à la présence de l’eau de riches terres agricoles. De village en village, la campagne et son riche patrimoine se dévoilent lentement.

https://www.angouleme-tourisme.com/ +33 5 45 95 16 84

English :

10 minutes from Angoulême, overlooking a wide meander of the Charente and its tributary the Argence, Balzac owes its rich agricultural land to the presence of water. From village to village, the countryside and its rich heritage are slowly revealed.

Deutsch :

10 Minuten von Angoulême entfernt, mit Blick auf eine breite Schleife der Charente und ihren Nebenfluss Argence, verdankt Balzac der Anwesenheit des Wassers reiche landwirtschaftliche Flächen. Von Dorf zu Dorf entfaltet sich langsam die Landschaft mit ihrem reichen Kulturerbe.

Italiano :

A 10 minuti da Angoulême, affacciata su un ampio meandro della Charente e del suo affluente Argence, Balzac deve il suo ricco territorio agricolo alla presenza dell’acqua. Di villaggio in villaggio, la campagna e il suo ricco patrimonio si svelano lentamente.

Español :

A 10 minutos de Angulema, dominando un amplio meandro de la Charente y su afluente la Argence, Balzac debe su riqueza agrícola a la presencia del agua. De pueblo en pueblo, la campiña y su rico patrimonio se van desvelando poco a poco.

