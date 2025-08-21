Circuit de Barville Barville Eure

Circuit de Barville

Circuit de Barville 27230 Barville Eure Normandie

Durée : 90 Distance : 5500.0 Tarif :

Entre la plaine du Lieuvin et le bocage du Pays d’Auge, Barville est un petit village qui se situe en amont de la source de la Calonne. Le promeneur pourra admirer l’avenue de pins, les vestiges de la Motte féodale et le cadran solaire. Une partie du circuit longe la forêt en empruntant la rivère morte .

+33 2 32 56 02 39

English : Circuit de Barville

Between the plains of the Lieuvin area and the bocage landscape of the du Pays d’Auge, Barville is a small village located before the source of the river Calonne. Visitors will be able to admire the pine tree alley, the ruins of the feudal motte and the sundial. A section of the walking trail runs along the forest on a path called the rivère morte (dead river).

Deutsch :

Zwischen der Ebene von Lieuvin und der Bocage des Pays d’Auge liegt Barville, ein kleines Dorf oberhalb der Quelle des Flusses Calonne. Der Spaziergänger kann die Kiefernallee, die Überreste der feudalen Motte und die Sonnenuhr bewundern. Ein Teil des Rundwegs führt am Waldrand entlang über la rivère morte .

Italiano :

Tra la pianura di Lieuvin e il bocage del Pays d’Auge, Barville è un piccolo villaggio situato a monte della sorgente della Calonne. L’escursionista può ammirare il viale di pini, i resti del tumulo feudale e la meridiana. Una parte del circuito si snoda lungo la foresta, seguendo il fiume morto .

Español :

Entre la llanura de Lieuvin y el bocage del Pays d’Auge, Barville es un pequeño pueblo situado aguas arriba del nacimiento del Calonne. El caminante puede admirar la avenida de pinos, los restos del montículo feudal y el reloj de sol. Parte del circuito discurre por el bosque, siguiendo el río muerto .

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Normandie Tourisme