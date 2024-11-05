Circuit de Beauregard Molesme Côte-d’Or

Le site gallo-romain de Vertillium et l’abbaye cistercienne du XIème siècle de Molesme sont les points forts de cette balade châtillonnaise. Mais vous traversez aussi les vignes alors profitez-en pour agrémenter votre balade par une dégustation de vin ou de crémant produits par les vignerons du coin.

English :

The Gallo-Roman site of Vertillium and the 11th century Cistercian abbey of Molesme are the highlights of this walk in Châtillon. But you will also cross the vineyards, so take advantage of this opportunity to enhance your walk with a wine or sparkling wine tasting produced by the local winemakers.

Deutsch :

Die gallo-römische Stätte Vertillium und die Zisterzienserabtei Molesme aus dem 11. Jahrhundert sind die Höhepunkte dieser Wanderung durch Châtillonnaise. Sie durchqueren aber auch die Weinberge, also nutzen Sie die Gelegenheit, um Ihren Spaziergang mit einer Wein- oder Crémantprobe zu bereichern, die von den örtlichen Winzern hergestellt wird.

Italiano :

Il sito gallo-romano di Vertillium e l’abbazia cistercense di Molesme dell’XI secolo sono i punti salienti di questa passeggiata a Châtillon. Ma attraverserete anche i vigneti, quindi cogliete l’occasione per arricchire la vostra passeggiata con una degustazione di vini o crémant prodotti dai viticoltori locali.

Español :

El yacimiento galo-romano de Vertillium y la abadía cisterciense de Molesme, del siglo XI, son los lugares más destacados de este paseo por Châtillon. Pero también atravesará los viñedos, así que aproveche la ocasión para realzar su paseo con una degustación de vinos o crémants producidos por los viticultores locales.

