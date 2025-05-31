Circuit de Bermont Greux Vosges

Circuit de Bermont Greux Vosges vendredi 1 août 2025.

Circuit de Bermont Adultes A pieds Facile

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit de Bermont 27 rue Jeanne d’Arc 88630 Greux Vosges Grand Est

Durée : 120 Distance : 7000.0 Tarif :

Cette petite randonnée vous permettra de faire une courte immersion dans notre territoire à travers ses paysages et son bâti.

De la dépression des côtes de la Meuse au plateau karstique de l’Ouest Vosgien, votre parcours sera jalonné de traces du passé églises, chapelle et monuments sont visibles dans le village de Greux et les bois de Brixey.

Balisage triangle jaune

Facile

+33 3 29 06 81 49

English :

This short hike will take you on a brief tour of our region’s landscapes and buildings.

From the low-lying coasts of the Meuse to the karst plateau of the western Vosges, your route will be marked by traces of the past: churches, chapels and monuments can be seen in the village of Greux and the Brixey woods.

Marking: yellow triangle

Deutsch :

Diese kleine Wanderung ermöglicht es Ihnen, kurz in unsere Region durch ihre Landschaften und ihre Bausubstanz einzutauchen.

Von der Senke der Maasküste bis zum Karstplateau der Westvogesen wird Ihr Weg von den Spuren der Vergangenheit gesäumt: Kirchen, Kapellen und Denkmäler sind im Dorf Greux und in den Wäldern von Brixey zu sehen.

Markierung: gelbes Dreieck

Italiano :

Questa breve passeggiata vi permetterà di immergervi nella nostra regione attraverso i suoi paesaggi e i suoi edifici.

Dalle coste basse della Mosa all’altopiano carsico dei Vosgi occidentali, il percorso è costellato di tracce del passato: chiese, cappelle e monumenti sono visibili nel villaggio di Greux e nei boschi di Brixey.

Segnaletica: triangolo giallo

Español :

Este corto paseo le permitirá sumergirse en nuestra región a través de sus paisajes y edificios.

Desde las costas bajas del Mosa hasta la meseta kárstica de los Vosgos occidentales, su recorrido estará salpicado de huellas del pasado: iglesias, capillas y monumentos se pueden ver en el pueblo de Greux y en los bosques de Brixey.

Señalización: triángulo amarillo

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-31 par Système d’information touristique Lorrain