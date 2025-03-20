Circuit « de bois en canal » & « les coteaux de garonne » Grisolles Tarn-et-Garonne
Circuit « de bois en canal » & « les coteaux de garonne » Grisolles Tarn-et-Garonne vendredi 1 août 2025.
Circuit « de bois en canal » & « les coteaux de garonne »
place du parvis (départ des 2 randonnées) 82170 Grisolles Tarn-et-Garonne Occitanie
Durée : Distance : Tarif :
« De bois en canal » 12.1km 4h Moyen.
« Les coteaux de Garonne » 6.7km 2h Facile.
English : de bois en canal » & « les coteaux de garonne » tours
« De bois en canal »: 12.1 km 4h Medium.
« Les coteaux de Garonne »: 6.7 km 2h Easy.
Deutsch :
« Von Wald zu Kanal »: 12,1 km 4 Std. Mittel.
« Les coteaux de Garonne »: 6.7km 2h Leicht.
Italiano :
« De bois en canal »: 12,1 km 4 ore Medio.
« Le colline della Garonna »: 6,7 km 2 ore Facile.
Español :
« De bois en canal »: 12,1 km 4 h Medio.
« Las laderas del Garona »: 6,7km 2h Fácil.
