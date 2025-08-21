Circuit de Boissièrette Marminiac Lot

Circuit de Boissièrette

Circuit de Boissièrette 46250 Marminiac Lot Occitanie

Durée : 120 Distance : 6300.0 Tarif :

Ce parcours de randonnée, avec une seule difficulté notable — une montée soutenue peu après le départ — vous conduit jusqu’au lieu-dit Boissièrette

English :

This hiking trail, with only one notable difficulty a steep climb shortly after the start takes you to Boissièrette

Deutsch :

Diese Wanderroute mit einer einzigen nennenswerten Schwierigkeit einem steilen Anstieg kurz nach dem Start führt Sie bis zum Ort Boissièrette

Italiano :

Questo percorso a piedi, che presenta un’unica difficoltà una ripida salita poco dopo l’inizio porta a una località chiamata Boissièrette

Español :

Esta ruta a pie, con una única dificultad notable -una empinada subida poco después del inicio-, le lleva a un lugar llamado Boissièrette

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-26 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot