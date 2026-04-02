Circuit de brabis Maixe Meurthe-et-Moselle

Circuit de brabis Adultes A pieds Facile

Circuit de brabis 54370 Maixe Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durée : Distance : 7500.0 Tarif :

En partant du centre du village, durement touché pendant la guerre de 1914, prenez la direction d’Einville par la rue Saint Martin, patron du village. 50 mètres après la dernière maison, montez à gauche le chemin de la Sablonnière. Si vous êtes discret, vous apercevrez peut-être des chevreuils sur le plateau de Crayes. Retournez-vous et admirez la vallée du Sânon par temps clair tout au fond à gauche le Donon et à droite le Léomont. En entrant dans les bois d’Harcoucet, vous êtes à la Sablonnière, utilisée juste après la guerre de 14 comme carrière son grés infraliasique (imaginez ici la mer il y a 200 millions d’années) donne un sable jaune très fin. En haut du chemin, ne quittez pas la forêt pour entrer dans les prés communaux des Vieux Paquis, mais tournez à droite à 50 m vous retrouverez le circuit commun avec le sentier d’Einville. Prenez-le vers la gauche. De la lisière du bois, vous apercevez la Côte de Drouville ou Côte des Vignes.

Dans le bois de Sauceron, le sentier suit un fossé, parfois en lisière, pendant environ 2 km. Lorsque vous rencontrez le panneau indiquant la direction d’Einville (ronds verts) vers la droite, continuez le circuit de Brabis (ronds rouges) vers la gauche. A 50m de là, vous arrivez sur la D72. L’étang de Serres se trouve à 200 m vers la droite. Vers la gauche, vous rentrez vers Maixe. En arrivant au lieu dit Pont Blanc , le sentier à gauche sur le flanc de coteau traverse des pâturages à mouton. Si le parc est fermé, les moutons en pâture, ne prenez pas le sentier mais continuer par la route environ 800 m jusqu’au gué de Bardis (un coin pique-nique est aménagé à proximité).

Pour rentrer sur Maixe depuis le gué…

– si les moutons sont là, merci d’emprunter la route.

– si les moutons ne sont pas là, prenez le sentier qui part à droite et rentrez dans le bois d’Harcoucet. En sortant du bois, vous descendez par un chemin creux vers le village ; le coteau sur la droite se nomme le Haut des Croix aujourd’hui des mirabelliers …mais vers 1830 un cimetière pour les morts du choléra.

Vous apercevez l’église ? Alors vous êtes bien arrivés.

Facile

+33 3 83 72 05 64

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English :

From the village center, which was hard hit during the 1914 war, head towards Einville on rue Saint Martin, the village’s patron saint. 50 meters after the last house, turn left up chemin de la Sablonnière. If you’re discreet, you may spot deer on the Crayes plateau. Turn around and admire the Sânon valley: on a clear day, at the far end, on the left, the Donon and on the right, the Léomont. As you enter the Harcoucet woods, you come to La Sablonnière, used as a quarry just after the First World War: its infralithic sandstone (imagine the sea here 200 million years ago) yields very fine yellow sand. At the top of the path, don’t leave the forest to enter the communal meadows of Les Vieux Paquis, but turn right 50 m along and you’ll find the circuit shared with the Einville path. Take this to the left. From the edge of the wood, you can see the Côte de Drouville or Côte des Vignes.

In Sauceron wood, the trail follows a ditch, sometimes at the edge, for about 2 km. When you see the sign for Einville (green circles) to the right, continue along the Brabis circuit (red circles) to the left. After 50 m, you’ll come to the D72. The Serres pond is 200 m further on the right. Turn left and head towards Maixe. When you reach Pont Blanc , take the left-hand path along the hillside through sheep pastures. If the park is closed and the sheep are grazing, don’t take the path, but continue along the road for 800 m to the Bardis ford (there’s a picnic area nearby).

To return to Maixe from the ford…

– if the sheep are there, please take the road.

– if the sheep are not there, take the path to the right into the Harcoucet woods. The hillside on the right is called Haut des Croix : today mirabelle plum trees … but around 1830 a cemetery for cholera victims.

Can you see the church? Then you’ve arrived.

Deutsch :

Von der Dorfmitte aus, die im Krieg von 1914 schwer getroffen wurde, fahren Sie über die Rue Saint Martin, den Schutzpatron des Dorfes, in Richtung Einville. 50 Meter nach dem letzten Haus gehen Sie links den Chemin de la Sablonnière hinauf. Wenn Sie unauffällig sind, können Sie auf dem Plateau de Crayes vielleicht Rehe sehen. Drehen Sie sich um und bewundern Sie das Tal des Sânon: An einem klaren Tag ganz hinten links der Donon und rechts der Léomont. Wenn Sie in die Wälder von Harcoucet eintreten, befinden Sie sich an der Sablonnière, die kurz nach dem Ersten Weltkrieg als Steinbruch genutzt wurde: Ihr infraliasischer Sandstein (stellen Sie sich hier das Meer vor 200 Millionen Jahren vor) ergibt einen sehr feinen gelben Sand. Verlassen Sie am oberen Ende des Weges nicht den Wald, um in die Gemeindewiesen der Vieux Paquis zu gelangen, sondern biegen Sie nach 50 m rechts ab, wo Sie auf den gemeinsamen Rundweg mit dem Pfad von Einville stoßen. Nehmen Sie ihn nach links. Vom Waldrand aus können Sie die Côte de Drouville oder Côte des Vignes sehen.

Im Sauceron-Wald verläuft der Pfad etwa 2 km lang entlang eines Grabens, manchmal auch am Waldrand. Wenn Sie auf das Schild treffen, das nach rechts in Richtung Einville (grüne Kreise) weist, folgen Sie dem Rundweg von Brabis (rote Kreise) nach links. Nach 50 m gelangen Sie auf die D72. Der Etang de Serres befindet sich nach 200 m auf der rechten Seite. Nach links fahren Sie zurück nach Maixe. Wenn Sie den Ort Pont Blanc erreichen, führt der Weg links am Hang entlang durch Schafweiden. Wenn die Weide geschlossen ist und die Schafe auf der Weide sind, nehmen Sie nicht den Pfad, sondern gehen Sie etwa 800 m auf der Straße weiter bis zur Furt von Bardis (in der Nähe ist eine Picknick-Ecke eingerichtet).

Um von der Furt nach Maixe zurückzukehren …

– wenn die Schafe da sind, nehmen Sie bitte die Straße.

– wenn die Schafe nicht da sind, nehmen Sie den Weg, der rechts abzweigt, und gehen Sie in den Wald von Harcoucet. Wenn Sie den Wald verlassen, gehen Sie durch einen Hohlweg hinunter zum Dorf; der Hügel auf der rechten Seite heißt Haut des Croix : heute Mirabellenbäume … aber um 1830 ein Friedhof für die an der Cholera Verstorbenen.

Können Sie die Kirche sehen? Dann sind Sie gut angekommen.

Italiano :

Dal centro del paese, duramente colpito durante la guerra del 1914, ci si dirige verso Einville lungo la rue Saint Martin, patrono del paese. 50 metri dopo l’ultima casa, si gira a sinistra lungo il chemin de la Sablonnière. Se siete discreti, potrete scorgere alcuni caprioli sull’altopiano di Crayes. Girate e ammirate la valle del Sânon: nelle giornate limpide, in fondo a sinistra c’è il Donon e a destra il Léomont. Entrando nel bosco di Harcoucet, si arriva a La Sablonnière, utilizzata come cava subito dopo la Prima guerra mondiale: la sua arenaria infralitica (immaginate il mare qui 200 milioni di anni fa) produce sabbia gialla finissima. In cima al sentiero, non si esce dal bosco per entrare nei prati comunali di Les Vieux Paquis, ma si gira a destra 50 m più avanti per trovare il percorso comune con il sentiero di Einville. Prendetelo a sinistra. Dal margine del bosco si può vedere la Côte de Drouville o la Côte des Vignes.

Nel bosco di Sauceron, il sentiero segue un fosso, a volte ai margini, per circa 2 km. Quando si vede l’indicazione per Einville (cerchi verdi) a destra, si prosegue lungo il circuito di Brabis (cerchi rossi) a sinistra. Dopo 50 m si incontra la D72. Lo stagno di Serres si trova 200 m più avanti sulla destra. Svoltare a sinistra in direzione di Maixe. Quando si arriva a Pont Blanc , si prende il sentiero di sinistra lungo la collina attraverso i pascoli di pecore. Se il pascolo è chiuso e le pecore sono al pascolo, non imboccate il sentiero ma proseguite sulla strada per circa 800 m fino al guado del Bardis (nelle vicinanze c’è un’area picnic).

Per tornare a Maixe dal guado…

– se ci sono le pecore, prendere la strada.

– se le pecore non ci sono, prendete il sentiero a destra ed entrate nel bosco di Harcoucet. Quando si esce dal bosco, si prende un sentiero incassato che scende verso il villaggio; la collina sulla destra è chiamata Haut des Croix : oggi alberi di prugne mirabelle… ma intorno al 1830 un cimitero per i morti di colera.

Riuscite a vedere la chiesa? Allora siete arrivati.

Español :

Desde el centro del pueblo, muy afectado durante la guerra de 1914, diríjase hacia Einville por la calle Saint Martin, patrón del pueblo. 50 metros después de la última casa, gire a la izquierda por el chemin de la Sablonnière. Si es discreto, podrá ver algunos corzos en la meseta de Crayes. Dé la vuelta y admire el valle del Sânon: en un día despejado, al fondo a la izquierda se encuentra el Donon y a la derecha el Léomont. Al entrar en el bosque de Harcoucet, llegará a La Sablonnière, utilizada como cantera justo después de la Primera Guerra Mundial: su arenisca infralítica (imagínese el mar aquí hace 200 millones de años) produce una arena amarilla muy fina. En la cima del sendero, no abandone el bosque para entrar en los prados comunales de Les Vieux Paquis, sino gire a la derecha 50 m más adelante para encontrar la ruta compartida con el sendero de Einville. Tómelo a la izquierda. Desde el linde del bosque, podrá ver la Côte de Drouville o la Côte des Vignes.

En el bosque de Sauceron, el sendero sigue una zanja, a veces al borde, durante unos 2 km. Cuando vea la señal de Einville (círculos verdes) a la derecha, continúe por el circuito de Brabis (círculos rojos) a la izquierda. Después de 50 m, llegará a la D72. El estanque de Serres se encuentra a 200 m a la derecha. Gire a la izquierda en dirección a Maixe. Al llegar a Pont Blanc , tome el camino de la izquierda que bordea la ladera a través de los pastos de ovejas. Si el pasto está cerrado y las ovejas están pastando, no tome el camino sino continúe por la carretera unos 800 m hasta el vado de Bardis (hay una zona de picnic cerca).

Para volver a Maixe desde el vado…

– si hay ovejas, tome la carretera.

– si no hay ovejas, tome el camino de la derecha y entre en el bosque de Harcoucet. Al salir del bosque, tome un camino hundido que baja hacia el pueblo; la ladera de la derecha se llama Haut des Croix : hoy ciruelos mirabel… pero hacia 1830 era un cementerio para los muertos de cólera.

¿Puede ver la iglesia? Entonces ha llegado.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-03-24 par Système d’information touristique Lorrain