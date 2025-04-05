Circuit de Cadillac Bardigues Tarn-et-Garonne

Circuit de Cadillac Bardigues Tarn-et-Garonne vendredi 1 août 2025.

Circuit de Cadillac

Circuit de Cadillac 2 rue de la Mairie 82340 Bardigues Tarn-et-Garonne Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Au départ du village fleuri de Bardigues, ce circuit décrit une boucle autour du château de Lamotte (propriété privée mais que l’on apercevra depuis le bout de l’allée).

À découvrir les produits vinicoles du Domaine de Thermes.

https://www.officedetourismedesdeuxrives.fr/ +33 5 63 39 89 82

English : Circuit de Cadillac

Starting from the flowered village of Bardigues, this hike follows a loop around the Lamotte Castle (private property which can be seen from the end of the path).

Discover: the wines from Domaine de Thermes.

Deutsch : Circuit de Cadillac

Dieser Rundweg beginnt im Blumendorf Bardigues und beschreibt eine Schleife um das Schloss Lamotte (Privatbesitz, aber vom Ende der Allee aus zu sehen).

Entdecken Sie die Weinprodukte der Domaine de Thermes.

Italiano :

Partendo dal villaggio fiorito di Bardigues, questo tour si snoda intorno al Château de Lamotte (di proprietà privata ma visibile dalla fine del viale).

Da non perdere i prodotti vinicoli del Domaine de Thermes.

Español : Circuit de Cadillac

Partiendo del pueblo florido de Bardigues, esta excursión rodea el Château de Lamotte (de propiedad privada, pero visible desde el final del camino de entrada).

No se pierda los productos vinícolas del Domaine de Thermes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-05 par Tarn-et-Garonne Tourisme source Apidae Tourisme