Circuit de Celles-Pierre Piquée Celles-sur-Plaine Vosges

Durée : Distance : 11000.0 Tarif :
Circuit de randonnée en moyenne montagne
Grande Rue x Rue Fortier ou Vierge de Benameix Celles-sur-Plaine
Distance 9,4 km pour 462 mètres de dénivelé.
Balisage rond jaune.
Difficulté moyenne
http://www.vosges-portes-alsace.fr/ +33 3 29 41 28 65
English :
Mid-mountain hiking trail
Grande Rue x Rue Fortier or Vierge de Benameix Celles-sur-Plaine
Distance: 9.4 km with 462 m ascent.
Marking: yellow circle.
Deutsch :
Rundwanderung in einem Mittelgebirge
Grande Rue x Rue Fortier oder Vierge de Benameix Celles-sur-Plaine
Entfernung: 9,4 km bei 462 m Höhenunterschied.
Markierung: gelber Kreis.
Italiano :
Sentiero escursionistico di media montagna
Grande Rue x Rue Fortier o Vierge de Benameix Celles-sur-Plaine
Distanza: 9,4 km con una salita di 462 metri.
Segnaletica: cerchio giallo.
Español :
Ruta de senderismo de media montaña
Grande Rue x Rue Fortier o Vierge de Benameix Celles-sur-Plaine
Distancia: 9,4 km con un ascenso de 462 metros.
Señalización: círculo amarillo.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-05 par Système d’information touristique Lorrain