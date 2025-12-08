Circuit de Celles-Pierre Piquée Celles-sur-Plaine Vosges

Circuit de Celles-Pierre Piquée Adultes A pieds Difficulté moyenne

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit de Celles-Pierre Piquée 88110 Celles-sur-Plaine Vosges Grand Est

Durée : Distance : 11000.0 Tarif :

Circuit de randonnée en moyenne montagne

Grande Rue x Rue Fortier ou Vierge de Benameix Celles-sur-Plaine

Distance 9,4 km pour 462 mètres de dénivelé.

Balisage rond jaune.

Difficulté moyenne

http://www.vosges-portes-alsace.fr/ +33 3 29 41 28 65

English :

Mid-mountain hiking trail

Grande Rue x Rue Fortier or Vierge de Benameix Celles-sur-Plaine

Distance: 9.4 km with 462 m ascent.

Marking: yellow circle.

Deutsch :

Rundwanderung in einem Mittelgebirge

Grande Rue x Rue Fortier oder Vierge de Benameix Celles-sur-Plaine

Entfernung: 9,4 km bei 462 m Höhenunterschied.

Markierung: gelber Kreis.

Italiano :

Sentiero escursionistico di media montagna

Grande Rue x Rue Fortier o Vierge de Benameix Celles-sur-Plaine

Distanza: 9,4 km con una salita di 462 metri.

Segnaletica: cerchio giallo.

Español :

Ruta de senderismo de media montaña

Grande Rue x Rue Fortier o Vierge de Benameix Celles-sur-Plaine

Distancia: 9,4 km con un ascenso de 462 metros.

Señalización: círculo amarillo.

