Circuit de Champvallier Nassigny Allier
Circuit de Champvallier Nassigny Allier vendredi 1 août 2025.
Circuit de Champvallier
Circuit de Champvallier Place de l’église 03190 Nassigny Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Cette randonnée vous conduira jusqu’au « centre de la France métropolitaine », matérialisé par une borne.
+33 4 70 06 63 72
English :
This hike will take you to the « centre of metropolitan France », materialized by a bollard.
Deutsch :
Diese Wanderung führt Sie zum « Mittelpunkt des französischen Mutterlandes », der durch einen Grenzstein materialisiert ist.
Italiano :
Questa escursione vi porterà al « centro della Francia metropolitana », segnato da una pietra miliare.
Español :
Esta excursión le llevará al « centro de la Francia metropolitana », marcado por un hito.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-20 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme