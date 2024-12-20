Circuit de Champvallier Nassigny Allier

Circuit de Champvallier Nassigny Allier vendredi 1 août 2025.

Circuit de Champvallier

Circuit de Champvallier Place de l’église 03190 Nassigny Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Cette randonnée vous conduira jusqu’au « centre de la France métropolitaine », matérialisé par une borne.

+33 4 70 06 63 72

English :

This hike will take you to the « centre of metropolitan France », materialized by a bollard.

Deutsch :

Diese Wanderung führt Sie zum « Mittelpunkt des französischen Mutterlandes », der durch einen Grenzstein materialisiert ist.

Italiano :

Questa escursione vi porterà al « centro della Francia metropolitana », segnato da una pietra miliare.

Español :

Esta excursión le llevará al « centro de la Francia metropolitana », marcado por un hito.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-20 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme