Circuit de Charbonnat Charbonnat Saône-et-Loire vendredi 1 mai 2026.
Circuit de Charbonnat Salle des fêtes 71320 Charbonnat Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 18000.0 Tarif :
Charbonnat est traversé par l’Arroux. Le pont qui enjambe la rivière fut bâti pour remplacer un bac qui permettait la traversée de l’ Arroux.
https://www.autun-tourisme.com/ +33 3 85 86 80 38
English :
Charbonnat is crossed by the Arroux. The bridge that spans the river was built to replace a ferry that allowed the crossing of the Arroux.
Deutsch :
Charbonnat wird vom Fluss Arroux durchquert. Die Brücke über den Fluss wurde gebaut, um eine Fähre zu ersetzen, die den Arroux überqueren konnte.
Italiano :
Charbonnat è attraversato dall’Arroux. Il ponte sul fiume è stato costruito per sostituire un traghetto che permetteva l’attraversamento dell’Arroux.
Español :
Charbonnat está atravesado por el Arroux. El puente sobre el río se construyó para sustituir a un transbordador que permitía cruzar el Arroux.
2025-11-21