Circuit de Charbonnat Charbonnat Saône-et-Loire

Circuit de Charbonnat A pieds Très difficile

Circuit de Charbonnat Salle des fêtes 71320 Charbonnat Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 18000.0 Tarif :

Charbonnat est traversé par l’Arroux. Le pont qui enjambe la rivière fut bâti pour remplacer un bac qui permettait la traversée de l’ Arroux.

https://www.autun-tourisme.com/ +33 3 85 86 80 38

English :

Charbonnat is crossed by the Arroux. The bridge that spans the river was built to replace a ferry that allowed the crossing of the Arroux.

Deutsch :

Charbonnat wird vom Fluss Arroux durchquert. Die Brücke über den Fluss wurde gebaut, um eine Fähre zu ersetzen, die den Arroux überqueren konnte.

Italiano :

Charbonnat è attraversato dall’Arroux. Il ponte sul fiume è stato costruito per sostituire un traghetto che permetteva l’attraversamento dell’Arroux.

Español :

Charbonnat está atravesado por el Arroux. El puente sobre el río se construyó para sustituir a un transbordador que permitía cruzar el Arroux.

