Circuit de Coulonges Mesnils-sur-Iton Eure

Circuit de Coulonges

Circuit de Coulonges 27240 Mesnils-sur-Iton Eure Normandie

Durée : 120 Distance : 7500.0 Tarif :

Coulonges vient de coloniae pays habité par des colons romains. En effet, ces derniers utilisaient la force hydraulique pour faire tourner leurs meules. C’est ainsi qu’ils s’installèrent dans cette région alimentée par la rivière Iton et y construisirent leurs moulins. Plus tard, à l’époque des seigneurs, Coulonges fit partie du grand domaine d’Hellenvilliers, permettant la construction d’églises et de châteaux.

Une promenade séduisante à découvrir au rythme de l’eau. Les hameaux du Sacq et de Sylvains-les-Moulins vous dévoilent le charme de leurs belles demeures et de leurs paysages naturels préservés.

+33 2 32 32 17 17

English : Circuit de Coulonges

Coulonges comes from the Latin coloniae which means a territory inhabited by Roman settlers. Indeed, the Romans used hydraulic power to turn their millstones. This is why they settled in this area, supplied by the river Iton, and built watermills. Later, at the time of medieval lords, Coulonges became part of the big Domaine d’Hellenvilliers, thus allowing the construction of churches and castles.

A charming walk by the water and in the hamlets of Sacq and Sylvains-les-Moulins, which will show you the charm of their beautiful country houses and their unspoilt landscapes.

Deutsch :

Coulonges kommt von coloniae : Land, das von römischen Siedlern bewohnt wurde. Diese nutzten nämlich die Wasserkraft, um ihre Mühlsteine anzutreiben. So ließen sie sich in dieser vom Fluss Iton gespeisten Region nieder und bauten dort ihre Mühlen. Später, zur Zeit der Feudalherren, war Coulonges Teil der großen Domäne von Hellenvilliers und ermöglichte den Bau von Kirchen und Schlössern

Ein verführerischer Spaziergang, den Sie im Rhythmus des Wassers entdecken können. Die Weiler Le Sacq und Sylvains-les-Moulins enthüllen Ihnen den Charme ihrer schönen Häuser und ihrer unberührten Naturlandschaften.

Italiano :

Coulonges deriva da coloniae : paese abitato da coloni romani. Questi ultimi, infatti, utilizzavano la forza dell’acqua per far girare le loro macine. Si stabilirono in questa zona, alimentata dal fiume Iton, e costruirono i loro mulini. Più tardi, all’epoca dei signori, Coulonges entrò a far parte della grande tenuta di Hellenvilliers, permettendo la costruzione di chiese e castelli

Una passeggiata attraente da scoprire al ritmo dell’acqua. Le frazioni di Sacq e Sylvains-les-Moulins rivelano il fascino delle loro belle case e dei loro paesaggi naturali preservati.

Español :

Coulonges viene de coloniae : país habitado por colonos romanos. De hecho, estos últimos utilizaban la fuerza del agua para hacer girar sus ruedas de molino. Se instalaron en esta zona, alimentada por el río Iton, y construyeron sus molinos. Más tarde, en la época de los señores, Coulonges pasó a formar parte del gran dominio de Hellenvilliers, lo que permitió la construcción de iglesias y castillos

Un paseo tentador para descubrir al ritmo del agua. Las aldeas de Sacq y Sylvains-les-Moulins revelan el encanto de sus hermosas casas y sus paisajes naturales preservados.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Normandie Tourisme