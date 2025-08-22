Circuit de Courtoiseau Triguères Loiret

Circuit de Courtoiseau A pieds

Circuit de Courtoiseau Salle polyvalente 45220 Triguères Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 90 Distance : 6000.0 Tarif :

Sur les bords de l’Ouanne ou surplombant la vallée, flânez dans la campagne gâtinaise et découvrez les principaux sites historiques de Triguères.

English : The Courtoiseau circuit

On the banks of the Ouanne or on the slopes of the valley, take a stroll through the countryside around Gâtinais. Along the way, don’t miss the chance to visit the Jardins du Grand Courtoiseau

Deutsch :

Am Ufer des Ouanne oder hoch über dem Tal können Sie durch die Landschaft des Gâtinaise schlendern und die wichtigsten historischen Stätten von Triguères entdecken.

Italiano :

Sulle rive dell’Ouanne o con vista sulla valle, passeggiate nella campagna gâtinaise e scoprite i principali siti storici di Triguères.

Español :

Pasea sin rumbo fijo por la campiña del Gâtinais, siguiendo el curso del Ouanne o contemplando desde lo alto el valle. Se recomienda encarecidamente llevar a cabo una visita a los Jardines del Grand Courtoiseau.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-20 par SIT Centre-Val de Loire