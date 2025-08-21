Circuit de créole Batilly-en-Puisaye Loiret
Circuit de créole Batilly-en-Puisaye Loiret vendredi 1 mai 2026.
Circuit de créole A pieds
Circuit de créole Place de l’église 45420 Batilly-en-Puisaye Loiret Centre-Val de Loire
Durée : 90 Distance : 6000.0 Tarif :
Le nom de Batilly semble désigner le lieu où l’on manie les pelles à braise batilliacum –emplacement de charbonniers faisant du charbon de bois.
+33 2 38 31 24 51
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The name of Batilly seems to designate the place where one handles the shovels with embers batilliacum place of charcoal makers making charcoal.
Deutsch :
Der Name Batilly scheint den Ort zu bezeichnen, an dem man mit Glutschaufeln hantiert batilliacum -Standort von Köhlern, die Holzkohle herstellen.
Italiano :
Il nome Batilly sembra riferirsi al luogo in cui si usavano le pale per il carbone di legna, il batilliacum, dove i carbonai producevano il carbone di legna.
Español :
El nombre de Batilly parece referirse al lugar donde se utilizaban las palas de carbón batilliacum donde los carboneros fabricaban el carbón.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-30 par SIT Centre-Val de Loire