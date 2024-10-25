Circuit de cyclotourisme: boucle famille découverte du haut Florival Guebwiller Haut-Rhin

Circuit de cyclotourisme: boucle famille découverte du haut Florival 45 rue de la république 68500 Guebwiller Haut-Rhin Grand Est

Durée : 240 Distance : 26000.0 Tarif :

Un circuit à vélo accessible aux familles ayant déjà une petite expérience et une bonne condition physique. Ce circuit permet de découvrir les trésors de la vallée du Florival.

http://www.tourisme-guebwiller.fr/ +33 3 89 76 10 63

English :

A bike tour accessible to families with little experience and good physical condition. This circuit allows you to discover the treasures of the Florival valley.

Deutsch :

Eine Radtour, die für Familien mit etwas Erfahrung und guter körperlicher Verfassung geeignet ist. Auf dieser Tour können Sie die Schätze des Florival-Tals entdecken.

Italiano :

Un tour in bicicletta accessibile alle famiglie con un po’ di esperienza e una buona condizione fisica. Questo tour permette di scoprire i tesori della valle di Florival.

Español :

Una excursión en bicicleta accesible para familias con un poco de experiencia y una buena condición física. Esta excursión le permite descubrir los tesoros del valle de Florival.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-25 par Système d’informations touristique Alsace