Circuit de cyclotourisme: Boucle famille vers l’Ecomusée et le parc du Petit Prince Guebwiller Haut-Rhin

Circuit de cyclotourisme: Boucle famille vers l’Ecomusée et le parc du Petit Prince 45 rue de la république 68500 Guebwiller Haut-Rhin Grand Est

Durée : 240 Distance : 28000.0 Tarif :

Un circuit à vélo très accessible qui permet de se rendre à l’Ecomusée et au parc du Petit Prince

http://www.tourisme-guebwiller.fr/ +33 3 89 76 10 63

English :

A very accessible bike tour that takes you to the Ecomuseum and the Little Prince Park

Deutsch :

Eine gut zugängliche Fahrradroute, die zum Ecomusée und zum Park des Kleinen Prinzen führt

Italiano :

Un percorso ciclabile molto accessibile per raggiungere l’Ecomuseo e il Parco del Piccolo Principe

Español :

Una ruta en bicicleta muy accesible hasta el Ecomuseo y el Parque del Principito

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-25 par Système d’informations touristique Alsace