Circuit de cyclotourisme n°10 Entre vignes et champs Guebwiller Haut-Rhin

Circuit de cyclotourisme n°10 Entre vignes et champs

Circuit de cyclotourisme n°10 Entre vignes et champs 3 rue du 4 Février 68500 Guebwiller Haut-Rhin Grand Est

Durée : 240 Distance : 52000.0 Tarif :

Circuit de cyclotourisme accessible au plus grand nombre, sans aucune difficulté technique 52 km pour 270m de dénivelé positif cumulé.

http://www.tourisme-guebwiller.fr/ +33 3 89 76 10 63

English :

Cycling tour accessible to the greatest number of people, with no technical difficulties: 52 km for 270m of accumulated ascent.

Deutsch :

Eine für die meisten Menschen zugängliche Radtour ohne technische Schwierigkeiten: 52 km bei 270 m kumuliertem positivem Höhenunterschied.

Italiano :

Un tour in bicicletta accessibile al maggior numero possibile di persone, senza difficoltà tecniche: 52 km e una salita cumulativa di 270 metri.

Español :

Un recorrido en bicicleta accesible al mayor número de personas posible, sin dificultades técnicas: 52 km y 270 metros de desnivel acumulado.

