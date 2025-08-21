Circuit de découverte des arceaux, passerelles et passages voûtés de Saillans Saillans Drôme

Circuit de découverte des arceaux, passerelles et passages voûtés de Saillans

Les arceaux, voûtes et passerelles sont très nombreux dans le centre de Saillans dont le passé médiéval est riche. On en dénombre plus de 50, regroupés en 29 lieux dans cette visite thématique à travers l’ensemble des anciens quartiers fortifiés.

English : Circuit de découverte des arceaux, passerelles et passages voûtés de Saillans

Saillans has a rich medieval past, with its many arches, vaults and footbridges. There are over 50 of them, grouped together in 29 locations on this thematic tour of the old fortified quarters.

Deutsch : Circuit de découverte des arceaux, passerelles et passages voûtés de Saillans

Im Zentrum von Saillans, das eine reiche mittelalterliche Vergangenheit hat, gibt es sehr viele Bögen, Gewölbe und Stege. Es gibt über 50 davon, die auf diesem thematischen Rundgang durch alle ehemaligen befestigten Viertel an 29 Orten zusammengefasst sind.

Italiano :

Nel centro di Saillans, che vanta un ricco passato medievale, si trovano numerosi archi, volte e passerelle. Ce ne sono più di 50, raggruppati in 29 luoghi in questo tour tematico attraverso gli antichi quartieri fortificati.

Español : Circuit de découverte des arceaux, passerelles et passages voûtés de Saillans

En el centro de Saillans, con un rico pasado medieval, hay numerosos arcos, bóvedas y pasarelas. Son más de 50, agrupados en 29 lugares en este recorrido temático por los antiguos barrios fortificados.

